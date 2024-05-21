Шансы МУС арестовать Нетаньяху назвали ничтожными
Обозреватель Перла: Решение МУС по аресту Нетаньяху дискредитирует правосудие
В Международном уголовном суде (МУС) потребовали ареста израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Израиля Йоава Галанта. Как отметил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла, подобные действия этой инстанции тщетны.
"Смешная штука, этот ваш МУС. Упорно стремится судить и выдаёт ордеры на арест лидеров стран, которые не признают его юрисдикцию. И без всяких шансов на реализацию этих ордеров — как будто нарочно дискредитируется сама идея международного правосудия... Или в самом деле нарочно? Это не исключено", — заявил аналитик.
Эксперт убеждён, что подобные требования МУС бесперспективны. Израиль, по словам обозревателя, останется безнаказанным ввиду поддержки со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.
"И, по сути, сейчас Израиль служит живым примером простой максимы: кто силён, тот и прав, а законы и этика — для слабаков", — заключил Перла.
Он также подчеркнул, что не признающие решения Международного уголовного суда страны действительно обладают полным суверенитетом. По поводу независимости тех, кто признаёт МУС, политический обозреватель выразил сомнения.
Ранее Life.ru писал, что прокурор МУС в Гааге Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Он считает, что эти политические деятели причастны к военным преступлениям на территории Палестины с октября прошлого года. Также прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест трёх лидеров ХАМАС, с которым воюет ЦАХАЛ: Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании (глава политбюро). В Гааге их обвиняют в убийствах, пытках, изнасилованиях и похищениях заложников на территории Израиля в ходе теракта 7 октября 2023 года.
Flickr / Prime Minister of Israel