Шансы МУС арестовать Нетаньяху назвали ничтожными

В Международном уголовном суде (МУС) потребовали ареста израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Израиля Йоава Галанта. Как отметил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла, подобные действия этой инстанции тщетны.

"Смешная штука, этот ваш МУС. Упорно стремится судить и выдаёт ордеры на арест лидеров стран, которые не признают его юрисдикцию. И без всяких шансов на реализацию этих ордеров — как будто нарочно дискредитируется сама идея международного правосудия... Или в самом деле нарочно? Это не исключено", — заявил аналитик.

Эксперт убеждён, что подобные требования МУС бесперспективны. Израиль, по словам обозревателя, останется безнаказанным ввиду поддержки со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.

"И, по сути, сейчас Израиль служит живым примером простой максимы: кто силён, тот и прав, а законы и этика — для слабаков", — заключил Перла.

Он также подчеркнул, что не признающие решения Международного уголовного суда страны действительно обладают полным суверенитетом. По поводу независимости тех, кто признаёт МУС, политический обозреватель выразил сомнения.