Во Франции пришли в ярость от угроз США из-за ордера МУС на арест Нетаньяху

Угрозы американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* о введении санкций против союзников за попытку арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркивают глубокие разногласия в восприятии американского миропорядка, основанного на правилах. Об этом заявил французский предприниматель Арно Бертран.

«Мы наконец-то пришли к предельному противоречию в понимании американского «порядка, основанного на правилах»: теперь «правило» заключается в том, что вам запрещено следовать правилам», — написал предприниматель в соцсети Х.