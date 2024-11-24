Во Франции пришли в ярость от угроз США из-за ордера МУС на арест Нетаньяху
Бизнесмен Бертран: Слова Грэма* о Нетаньяху и союзниках противоречат миропорядку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Flickr / Prime Minister of Israel
Угрозы американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* о введении санкций против союзников за попытку арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркивают глубокие разногласия в восприятии американского миропорядка, основанного на правилах. Об этом заявил французский предприниматель Арно Бертран.
«Мы наконец-то пришли к предельному противоречию в понимании американского «порядка, основанного на правилах»: теперь «правило» заключается в том, что вам запрещено следовать правилам», — написал предприниматель в соцсети Х.
Напомним, что 21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. В суде указывают на предполагаемые военные преступления, связанные с действиями в секторе Газа, к которым они могут иметь отношение. При этом официальный представитель МИД Германии отметил, что ордера на арест Нетаньяху и президента России Владимира Путина якобы имеют принципиально разные основания.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.