Сенатор-русофоб Грэм* угрожает союзникам США из-за поддержки ордера МУС на Нетаньяху
Сенатор Грэм* заявил, что США обрушит экономику Канады за арест Нетаньяху
Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / ЕРА / Chip Somodevilla
Скандальный американский сенатор-русофоб Линдси Грэм* настаивает на вводе санкций против тех союзников США по НАТО, которые поддержат Международный уголовный суд (МУС) и арестуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала Fox News.
«Любой союзник — Канада, Британия, Германия, Франция. Если вы попытаетесь помочь МУС, мы введём против вас санкции», — сказал Грэм*.
Он также отметил, что в случае с Канадой, которая согласилась арестовать Нетаньяху, Америке следует «разрушить её экономику».
Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. В инстанции ссылаются на предполагаемые военные преступления в секторе Газа, к которым они могут быть причастны. Уже несколько стран согласились исполнить волю суда.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.