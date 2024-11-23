Сенатор-русофоб Грэм* угрожает союзникам США из-за поддержки ордера МУС на Нетаньяху

Скандальный американский сенатор-русофоб Линдси Грэм* настаивает на вводе санкций против тех союзников США по НАТО, которые поддержат Международный уголовный суд (МУС) и арестуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала Fox News.

«Любой союзник — Канада, Британия, Германия, Франция. Если вы попытаетесь помочь МУС, мы введём против вас санкции», — сказал Грэм*.

Он также отметил, что в случае с Канадой, которая согласилась арестовать Нетаньяху, Америке следует «разрушить её экономику».