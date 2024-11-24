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23 ноября, 23:47

В Тель-Авиве митингующие требуют от Нетаньяху заключить сделку по заложникам

23 ноября в Тель-Авиве проходит масштабная демонстрация с требованием немедленных действий по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Несколько тысяч участников собрались у правительственного комплекса, где расположены ключевые учреждения, включая министерство обороны. Видео с места появились в социальных сетях.

Митингующие в центре города. Видео © X / SadaSaleel99138

По словам одной из участниц акции, матери похищенного израильтянина Эйнав Цангаукер, протестующие обвиняют правительство в бездействии. В беседе с РИА «Новости» она заявила, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху сознательно затягивает освобождение заложников и не стремится завершить конфликт.

Одновременно с этим на другой стороне площади прошла отдельная акция, организованная Форумом семей заложников. Эта общественная организация оказывает поддержку родным похищенных израильтян. Представители форума напомнили о продолжающейся трагедии и обратились к согражданам с призывом хранить память о погибших.

Потерявшая сына во время боевых действий Рахель Голдберг-Полин подчеркнула, что подобные мероприятия важны для поддержания надежды. Она обратилась к заложникам, заявив, что их ждут дома и всеми силами пытаются добиться их возвращения.

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Ранее Биньямин Нетаньяху совершил визит в центральную часть сектора Газа. Премьер заявил о титанических усилиях в вопросе вызволения удерживаемых заложников, пригрозив суннитам ответственностью за гибель узников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Тимур Хингеев
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