В Тель-Авиве митингующие требуют от Нетаньяху заключить сделку по заложникам

23 ноября в Тель-Авиве проходит масштабная демонстрация с требованием немедленных действий по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Несколько тысяч участников собрались у правительственного комплекса, где расположены ключевые учреждения, включая министерство обороны. Видео с места появились в социальных сетях.

Митингующие в центре города. Видео © X / SadaSaleel99138

По словам одной из участниц акции, матери похищенного израильтянина Эйнав Цангаукер, протестующие обвиняют правительство в бездействии. В беседе с РИА «Новости» она заявила, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху сознательно затягивает освобождение заложников и не стремится завершить конфликт.

Одновременно с этим на другой стороне площади прошла отдельная акция, организованная Форумом семей заложников. Эта общественная организация оказывает поддержку родным похищенных израильтян. Представители форума напомнили о продолжающейся трагедии и обратились к согражданам с призывом хранить память о погибших.

Потерявшая сына во время боевых действий Рахель Голдберг-Полин подчеркнула, что подобные мероприятия важны для поддержания надежды. Она обратилась к заложникам, заявив, что их ждут дома и всеми силами пытаются добиться их возвращения.