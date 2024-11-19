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19 ноября, 18:53

Нетаньяху прибыл в Газу и пообещал $5 млн за освобождение каждого заложника

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил визит в центральную часть сектора Газа. Компанию ему в коридоре Нетцарим составили министр обороны Исраэль Кац и начштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Глава кабмина осмотрел окрестности, а затем сделал ряд важных заявлений. По словам премьера, Израиль добился в анклаве отличных результатов, уничтожив основные силы группировки ХАМАС. Также Нетаньяху заявил о титанических усилиях в вопросе вызволения удерживаемых заложников, пригрозив суннитам ответственностью за гибель узников. В завершение он обратился к палестинцам, пообещав им 5 миллионов долларов и безопасный выход из Газы за каждого приведённого пленного.

«Выбор за вами, но результат будет один и тот же. Мы вернём всех домой», — заключил политик.

Мать удерживаемого в Газе Труфанова призвала власти Израиля освободить сына
Мать удерживаемого в Газе Труфанова призвала власти Израиля освободить сына

На сегодняшний день ХАМАС удерживает в плену более 100 человек. Среди них есть минимум один россиянин — Александр Труфанов. Недавно заточители опубликовали видео с его участием, где мужчина призвал израильтян бастовать и требовать прекращения огня.

Обложка ©

Flickr / Prime Minister of Israel

Илья Пушкарев
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