Нетаньяху прибыл в Газу и пообещал $5 млн за освобождение каждого заложника

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил визит в центральную часть сектора Газа. Компанию ему в коридоре Нетцарим составили министр обороны Исраэль Кац и начштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Глава кабмина осмотрел окрестности, а затем сделал ряд важных заявлений. По словам премьера, Израиль добился в анклаве отличных результатов, уничтожив основные силы группировки ХАМАС. Также Нетаньяху заявил о титанических усилиях в вопросе вызволения удерживаемых заложников, пригрозив суннитам ответственностью за гибель узников. В завершение он обратился к палестинцам, пообещав им 5 миллионов долларов и безопасный выход из Газы за каждого приведённого пленного.

«Выбор за вами, но результат будет один и тот же. Мы вернём всех домой», — заключил политик.