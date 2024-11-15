Захарова призвала к освобождению россиян, ставших заложниками в Газе

Длительное удержание простых людей в плену не может быть ничем оправдано. С таким заявлением выступила представительница МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение гражданина России и Израиля Александра Труфанова, вот уже более года удерживаемого организацией «Исламский джихад»*.

«На сегодняшний день в плену остаётся более ста человек. Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чём не повинных людей не может быть ничем оправдано», — сказала представительница МИД РФ.

Российский дипломат вновь призвала к незамедлительному и безусловному освобождению граждан России Александра Труфанова, а также М. Харкина. Она напомнила, что наибольшего эффекта ранее удавалось достигнуть при помощи дипломатических переговоров. Так, например, в 2023 году было освобождено 78 человек из плена, большая часть из которых оказалась женщинами и детьми.

В МИД РФ также напомнили, что вызволение заложников является приоритетной целью в контактах с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций.