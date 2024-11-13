«Исламский джихад»* опубликовал обращение пленного россиянина Труфанова

Палестинская группировка «Исламский джихад»* опубликовала видеообращение заложника из России, который более года удерживается в секторе Газа.

На кадрах молодой человек, представившийся Александром Труфановым, описал на иврите тяготы жизни в плену. Он призвал израильтян помнить о страданиях заключённых, участвовать в митингах и выступать за прекращение огня и освобождение заложников. Кроме того, парень отметил, что скучает по родным и хочет вернуться домой в целости и сохранности.

Ранее Life.ru сообщал, что ВВС Израиля в течение суток поразили около 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы», располагавшихся в секторе Газа и Ливане. Ранним утром 20 октября Израиль несколько раз атаковал Бейрут с воздуха. Также в результате израильской атаки на город Бейт-Лахия к северу от Газы погибли не менее 73 человек.