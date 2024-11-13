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13 ноября, 13:00

«Исламский джихад»* опубликовал обращение пленного россиянина Труфанова

Александр Труфанов. Telegram / سرايا القدس الإعلام الحربي (الرسمية)

Александр Труфанов. Telegram / سرايا القدس الإعلام الحربي (الرسمية)

Палестинская группировка «Исламский джихад»* опубликовала видеообращение заложника из России, который более года удерживается в секторе Газа.

На кадрах молодой человек, представившийся Александром Труфановым, описал на иврите тяготы жизни в плену. Он призвал израильтян помнить о страданиях заключённых, участвовать в митингах и выступать за прекращение огня и освобождение заложников. Кроме того, парень отметил, что скучает по родным и хочет вернуться домой в целости и сохранности.

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ЦАХАЛ сообщила о гибели полковника Дакса в бою на севере сектора Газа

Ранее Life.ru сообщал, что ВВС Израиля в течение суток поразили около 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы», располагавшихся в секторе Газа и Ливане. Ранним утром 20 октября Израиль несколько раз атаковал Бейрут с воздуха. Также в результате израильской атаки на город Бейт-Лахия к северу от Газы погибли не менее 73 человек.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Александра Мышляева
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