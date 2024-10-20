ЦАХАЛ сообщила о гибели полковника Дакса в бою на севере сектора Газа

Израильская армия подтвердила информацию о гибели полковника бронетанковых войск в ходе боевых действий на севере сектора Газа. Уточняется, что ЦАХАЛ лишилась 41-летнего Эхсанома Дакса, который возглавлял 401-ю бронетанковую бригаду.

«Во время боя, в результате которого пал полковник Эхсан Дакса, был тяжело ранен офицер 52-го батальона 401-й бригады «Железные гусеницы». Пострадавший был эвакуирован в больницу для оказания медицинской помощи, а его семья была уведомлена», — добавили в пресс-службе.