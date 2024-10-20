Израиль за сутки атаковал 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы»
ВВС Израиля в течение суток поразили около 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы», располагавшихся в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Среди поражённых целей были склады оружия, пусковые площадки и объекты террористической инфраструктуры», — пояснили в Армии обороны Израиля.
По информации Al Jazeera, ранним утром 20 октября Израиль минимум дважды атаковал Бейрут с воздуха. Также в результате израильской атаки на город Бейт-Лахия к северу от Газы погибли не менее 73 человек.
Интересно, какие объекты «террористической инфрастуктуры» находились в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа, который ранее разнесла в щепки израильская армия. По данным СМИ, в результате авиаудара 33 человека погибли, а ещё 70 получили ранения.
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