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20 октября, 08:32

Израиль за сутки атаковал 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы»

ВВС Израиля в течение суток поразили около 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы», располагавшихся в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Среди поражённых целей были склады оружия, пусковые площадки и объекты террористической инфраструктуры», — пояснили в Армии обороны Израиля.

По информации Al Jazeera, ранним утром 20 октября Израиль минимум дважды атаковал Бейрут с воздуха. Также в результате израильской атаки на город Бейт-Лахия к северу от Газы погибли не менее 73 человек.

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Интересно, какие объекты «террористической инфрастуктуры» находились в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа, который ранее разнесла в щепки израильская армия. По данным СМИ, в результате авиаудара 33 человека погибли, а ещё 70 получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Владимир Озеров
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