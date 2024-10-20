Израиль за сутки атаковал 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы»

ВВС Израиля в течение суток поразили около 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы», располагавшихся в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Среди поражённых целей были склады оружия, пусковые площадки и объекты террористической инфраструктуры», — пояснили в Армии обороны Израиля.

По информации Al Jazeera, ранним утром 20 октября Израиль минимум дважды атаковал Бейрут с воздуха. Также в результате израильской атаки на город Бейт-Лахия к северу от Газы погибли не менее 73 человек.