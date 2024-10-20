Израиль удивился Birkin за $32 тысячи у супруги главы ХАМАС, забыв о спустившей $100 тысяч жене Нетаньяху
Власти Израиля заявили, что у жены убитого главы ХАМАС была сумка за $32 тысячи
Жену погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара заметили с дорогой сумочкой от Hermes Birkin. Стоимость такого аксессуара — 32 тысячи долларов (более 2,5 млн рублей), пишет МИД Израиля и отмечает, что это ещё раз доказывает, что лидеры организации жили в роскоши в то время, как простые палестинцы терпели лишения.
Жена погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара с сумкой Hermes Birkin. Видео © Х / IsraelRussian
«Жена Синвара, запечатлённая на этой фотографии, пробиралась к туннелям в ночь перед 7 октября, сжимая в руках сумку Hermes Birkin стоимостью 32 тысячи долларов! В то время как жители Газы терпели лишения под властью ХАМАС, Синвар и его семья бесстыдно жили в роскоши, балуя себя и посылая других на смерть», — сказано в русскоязычном аккаунте израильского министерства.
Аксессуар, которым, как утверждается, владеет женщина, произведён во Франции и выполнен из натуральной кожи. При этом в МИД умолчали о громком судебном процессе в отношении жены премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху – Сары. Её и экс-заместителя завхоза канцелярии премьера Эзру Сеидофф признали виновными в растрате бюджетных средств. Первая леди потратила из казны $100 тысяч на заказ еды, несмотря на то, что у премьера есть свой повар. Сару Нетаньяху приговорили к штрафу в 55 тысяч шекелей (около 985 тыс. рублей или $14,3 тысячи), хотя изначально обвинение намеревалось взыскать с неё 359 тысяч шекелей (около 6,44 млн рублей).
Напомним, что армия Израиля ликвидировала Яхья Синвара 17 октября. Затем были опубликованы видео с последними минутами его жизни. Поддержку Израилю в операции оказывали США. После убийства во главе движения встал Халед Машаль, который раньше был главной зарубежного представительства политбюро.
Х / IsraelRussian