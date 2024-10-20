Израиль удивился Birkin за $32 тысячи у супруги главы ХАМАС, забыв о спустившей $100 тысяч жене Нетаньяху

Жену погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара заметили с дорогой сумочкой от Hermes Birkin. Стоимость такого аксессуара — 32 тысячи долларов (более 2,5 млн рублей), пишет МИД Израиля и отмечает, что это ещё раз доказывает, что лидеры организации жили в роскоши в то время, как простые палестинцы терпели лишения.

Жена погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара с сумкой Hermes Birkin. Видео © Х / IsraelRussian

«Жена Синвара, запечатлённая на этой фотографии, пробиралась к туннелям в ночь перед 7 октября, сжимая в руках сумку Hermes Birkin стоимостью 32 тысячи долларов! В то время как жители Газы терпели лишения под властью ХАМАС, Синвар и его семья бесстыдно жили в роскоши, балуя себя и посылая других на смерть», — сказано в русскоязычном аккаунте израильского министерства.