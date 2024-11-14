Мать удерживаемого в Газе Труфанова призвала власти Израиля освободить сына

Мать гражданина России Александра Труфанова, который больше года находится в плену у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, обратилась к израильским властям с просьбой освободить сына.

13 ноября группировка «Сарая аль-Кудс» выпустила видео с Труфановым, который, обращаясь на иврите, рассказал о тяжёлых условиях своего заключения и призвал израильтян требовать от властей сделки, которая могла бы остановить военные действия и обеспечить освобождение всех заложников.

Женщина призналась, что почувствовала облегчение, когда увидела сына живым. Однако она также выразила беспокойство по поводу его физического и психоэмоционального состояния. Мать Труфанова попросила сына быть сильным и держаться в таких трудных условиях.

«Не теряй надежды, мы не перестанем бороться за твоё освобождение, пока ты не окажешься здесь, с нами, дома», — обратилась женщина к сыну.