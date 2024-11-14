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Регион
13 ноября, 22:14

Мать удерживаемого в Газе Труфанова призвала власти Израиля освободить сына

Александр Труфанов. Обложка © Telegram / سرايا القدس الإعلام الحربي (الرسمية)

Александр Труфанов. Обложка © Telegram / سرايا القدس الإعلام الحربي (الرسمية)

Мать гражданина России Александра Труфанова, который больше года находится в плену у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, обратилась к израильским властям с просьбой освободить сына.

13 ноября группировка «Сарая аль-Кудс» выпустила видео с Труфановым, который, обращаясь на иврите, рассказал о тяжёлых условиях своего заключения и призвал израильтян требовать от властей сделки, которая могла бы остановить военные действия и обеспечить освобождение всех заложников.

Женщина призналась, что почувствовала облегчение, когда увидела сына живым. Однако она также выразила беспокойство по поводу его физического и психоэмоционального состояния. Мать Труфанова попросила сына быть сильным и держаться в таких трудных условиях.

«Не теряй надежды, мы не перестанем бороться за твоё освобождение, пока ты не окажешься здесь, с нами, дома», — обратилась женщина к сыну.

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В начале сентября гражданин России Александр Лобанов, содержавшийся в заложниках радикального палестинского движения ХАМАС, был найден мёртвым в Рафахе в секторе Газа. После процедуры опознания в Национальном институте судебной медицины Израиля при участии полиции и военного раввината ЦАХАЛ оповестил семьи погибших заложников.

Артём Гапоненко
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