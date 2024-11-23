Пограничный пункт между Сирией и Ливаном прекратил работу после атаки Израиля

В результате израильской атаки управляемыми ракетами, контрольно-пропускной пункт Джусия, находящийся в районе Аль-Кусейр в сирийской провинции Хомс, оказался выведен из строя. Об этом сообщил военно-полевой источник агентству РИА «Новости».

Источник также отметил, что звуки взрывов от удара были слышны в городе Аль-Кусейр, расположенном неподалёку от границы с Ливаном. Местные жители рассказали о возникшей панике и частичном отключении электроэнергии.