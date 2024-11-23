Пограничный пункт между Сирией и Ливаном прекратил работу после атаки Израиля
Израильские удары вывели из строя КПП Джусия на сирийско-ливанской границе
В результате израильской атаки управляемыми ракетами, контрольно-пропускной пункт Джусия, находящийся в районе Аль-Кусейр в сирийской провинции Хомс, оказался выведен из строя. Об этом сообщил военно-полевой источник агентству РИА «Новости».
Источник также отметил, что звуки взрывов от удара были слышны в городе Аль-Кусейр, расположенном неподалёку от границы с Ливаном. Местные жители рассказали о возникшей панике и частичном отключении электроэнергии.
Ранее хуситы заявили, что успешно провели удар гиперзвуковой баллистической ракетой по авиабазе Израиля Неватим. Для удара использовалась ракета «Палестина-2». А 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив их в военных преступлениях.
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