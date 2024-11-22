Хуситы заявили об ударе по авиабазе Израиля гиперзвуковой баллистической ракетой

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по авиационной базе Израиля Неватим. Как заявил представитель вооружённых сил повстанцев Яхья Сариа, удар достиг цели.

«Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав принадлежащую израильскому противнику авиабазу Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, для удара использовалась ракета «Палестина-2».

Ранее ЦАХАЛ заявила о перехвате ракеты, выпущенной со стороны Йемена. Утверждается, что снаряд был сбит ещё до попадания в воздушное пространство еврейского государства.