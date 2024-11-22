«Орешник» (ракета)
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22 ноября, 19:57

Хуситы заявили об ударе по авиабазе Израиля гиперзвуковой баллистической ракетой

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по авиационной базе Израиля Неватим. Как заявил представитель вооружённых сил повстанцев Яхья Сариа, удар достиг цели.

«Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав принадлежащую израильскому противнику авиабазу Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, для удара использовалась ракета «Палестина-2».

Ранее ЦАХАЛ заявила о перехвате ракеты, выпущенной со стороны Йемена. Утверждается, что снаряд был сбит ещё до попадания в воздушное пространство еврейского государства.

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На прошлой неделе хуситы объявили об успешной операции против Израиля в Эйлате. По словам мятежников, для атаки применялись беспилотники. Конфликт между движением и Тель-Авивом обострился после начала операции в Палестине. Хуситы принялись атаковать гражданские суда в Красном море и Аденском заливе, после чего США с партнёрами объявили о старте операции «Страж процветания».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Никита Никонов
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