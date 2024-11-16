Беспилотники хуситов поразили цели на юге Израиля

Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили об ударе беспилотников по цели на юге Израиля, в районе города Эйлат, известного также как Умм-эр-Рашраш. По словам официального представителя хуситов Яхьи Сарии, операция с применением дронов успешно достигла военных целей, хотя детали конкретных объектов не раскрывались. Это заявление прозвучало на телеканале Al Masirah.