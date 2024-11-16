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16 ноября, 19:57

Беспилотники хуситов поразили цели на юге Израиля

Al Masirah: Хуситы объявили об успешной операции против Израиля в Эйлате

Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили об ударе беспилотников по цели на юге Израиля, в районе города Эйлат, известного также как Умм-эр-Рашраш. По словам официального представителя хуситов Яхьи Сарии, операция с применением дронов успешно достигла военных целей, хотя детали конкретных объектов не раскрывались. Это заявление прозвучало на телеканале Al Masirah.

Ранее в результате атаки Израиля на Иран был разрушен действующий сверхсекретный исследовательский центр по разработке ядерного оружия в Парчине. Представители Израиля и США утверждают, что удар по объекту, который ранее считался неактивным, значительно подорвал усилия Ирана, направленные на восстановление ядерных исследований за последний год.

В Пентагоне шокированы «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов
В Пентагоне шокированы «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов
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Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Тимур Хингеев
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