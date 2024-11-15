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Регион
15 ноября, 08:37
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В Пентагоне шокированы «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов

«Потрясающий» арсенал оружия йеменских ополченцев-хуситов произвёл серьёзное впечатление на Пентагон, так как пополняется всё более продвинутыми образцами. Об этом заявил замглавы Министерства обороны США Билл Лаплант на конференции «Будущее обороны» в Вашингтоне, сообщает портал Axios.

«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что просто шокирует», — отметил эксперт.

Больше всего американцы обеспокоены наличием у хуситов противокорабельных ракет с высочайшими техническими характеристиками. Данные инновации мог предоставить Иран, предполагает ЛаПланте, и они ставят под угрозу вообще любой корабль в Красном море.

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Недавно ВВС Британии и Штатов нанесли три авиаудара по стратегическим объектам «Ансар Аллах» в йеменской столице Сане. По всей видимости, целью были военные базы шиитского движения. Предполагается, что атака американского авианосца — это хуситский ответ. Позже хуситы атаковали ракетами и БПЛА авианосец ВМФ США «Авраам Линкольн» в Аравийском море.

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Life.ru / Kandinsky

Николай Рюмин
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