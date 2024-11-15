В Пентагоне шокированы «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов

«Потрясающий» арсенал оружия йеменских ополченцев-хуситов произвёл серьёзное впечатление на Пентагон, так как пополняется всё более продвинутыми образцами. Об этом заявил замглавы Министерства обороны США Билл Лаплант на конференции «Будущее обороны» в Вашингтоне, сообщает портал Axios.

«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что просто шокирует», — отметил эксперт.