В Пентагоне шокированы «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов
«Потрясающий» арсенал оружия йеменских ополченцев-хуситов произвёл серьёзное впечатление на Пентагон, так как пополняется всё более продвинутыми образцами. Об этом заявил замглавы Министерства обороны США Билл Лаплант на конференции «Будущее обороны» в Вашингтоне, сообщает портал Axios.
«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что просто шокирует», — отметил эксперт.
Больше всего американцы обеспокоены наличием у хуситов противокорабельных ракет с высочайшими техническими характеристиками. Данные инновации мог предоставить Иран, предполагает ЛаПланте, и они ставят под угрозу вообще любой корабль в Красном море.
Недавно ВВС Британии и Штатов нанесли три авиаудара по стратегическим объектам «Ансар Аллах» в йеменской столице Сане. По всей видимости, целью были военные базы шиитского движения. Предполагается, что атака американского авианосца — это хуситский ответ. Позже хуситы атаковали ракетами и БПЛА авианосец ВМФ США «Авраам Линкольн» в Аравийском море.
Life.ru / Kandinsky