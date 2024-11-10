ВВС США и Великобритании атаковали позиции хуситов в Йемене

Военно-воздушные силы Великобритании и США совершили три авиаудара по стратегическим объектам шиитской группировки «Ансар Аллах» (хуситы) в столице Йемена Сане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный источник.

По данным источника, целью налёта стали военные базы в районе Эль-Хаффа, Эс-Сабин и Эн-Нахдейн.