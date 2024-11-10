ВВС США и Великобритании атаковали позиции хуситов в Йемене
Великобритания и США нанесли авиаудары по военным базам хуситов в Йемене
Военно-воздушные силы Великобритании и США совершили три авиаудара по стратегическим объектам шиитской группировки «Ансар Аллах» (хуситы) в столице Йемена Сане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный источник.
По данным источника, целью налёта стали военные базы в районе Эль-Хаффа, Эс-Сабин и Эн-Нахдейн.
Удары были нанесены после заявления хуситов о запуске гиперзвуковой ракеты под названием «Палестина-2» по военной базе Израиля в пустыне Негев.
Между тем политолог-международник Энес Караханов посоветовал российским туристам не посещать Дубай в связи с напряженной обстановкой в регионе. По словам Караханова, россияне могут попасть под обстрелы хуситов.
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