Российских туристов предупредили о риске попасть под обстрел в Дубае

Россиян призвали не вестись на резкое падение стоимости туров в Дубай. Лучше повременить с поездками в эту страну из-за угрозы обстрелов со стороны йеменских хуситов, заявил глава Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов.

По его словам, вооружённые группировки, а также Иран открыто угрожают нефтяным объектам в Персидском заливе. На данный момент стоит выбрать другое направление для отдыха, так как в ОАЭ сейчас может быть слишком опасно.

«Резкое падение цен на туры в Дубай (от 150–170 тысяч рублей за пакетный тур) по сравнению с традиционно доступным Таиландом (около 400 тысяч рублей) — это тревожный индикатор. Ситуация усугубляется тем, что хуситские группировки уже осуществляли ракетные атаки на территорию ОАЭ, а Иран открыто угрожает ударами по нефтяным объектам стран Персидского залива», — отметил Караханов в беседе с NEWS.ru.