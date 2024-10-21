Российских туристов предупредили о риске попасть под обстрел в Дубае
Политолог Караханов: Россияне в Дубае могут попасть под обстрелы хуситов
Россиян призвали не вестись на резкое падение стоимости туров в Дубай. Лучше повременить с поездками в эту страну из-за угрозы обстрелов со стороны йеменских хуситов, заявил глава Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов.
По его словам, вооружённые группировки, а также Иран открыто угрожают нефтяным объектам в Персидском заливе. На данный момент стоит выбрать другое направление для отдыха, так как в ОАЭ сейчас может быть слишком опасно.
«Резкое падение цен на туры в Дубай (от 150–170 тысяч рублей за пакетный тур) по сравнению с традиционно доступным Таиландом (около 400 тысяч рублей) — это тревожный индикатор. Ситуация усугубляется тем, что хуситские группировки уже осуществляли ракетные атаки на территорию ОАЭ, а Иран открыто угрожает ударами по нефтяным объектам стран Персидского залива», — отметил Караханов в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что ОАЭ не даёт гражданства иностранцам, даже крупным бизнесменам, вкладывающим в страну огромные деньги. Поэтому в случае военного конфликта приезжим не стоит ждать полноценной защиты от государства.
Напомним, ранее министерство иностранных дел ОАЭ обвинило суданские вооружённые силы в авиаударе по резиденции главы дипломатической миссии Эмиратов в Хартуме. В ведомстве сообщили, что намерены направить ноты протеста в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН, расценивая инцидент как нарушение норм международного права по защите дипломатических представительств. МИД России также осудило авиаудар по резиденции посла Эмиратов в Хартуме, потребовав провести расследование этого инцидента.