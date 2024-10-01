Москва осудила авиаудар по посольству ОАЭ и призвала к расследованию
МИД России требует расследовать авиаудар по резиденции посла Эмиратов в Хартуме
Министерство иностранных дел России призвало провести расследование авиаудара по резиденции посла Объединенных Арабских Эмиратов в Хартуме, подчёркивая, что такие атаки нарушают международное право.
«Россия со своей стороны решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность. Подобным акциям, нарушающим базовые нормы международного права, нет и не может быть оправданий. Российская сторона призывает к проведению тщательного расследования случившегося», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Также МИД обратился к Суверенному совету Судана и командованию Сил быстрого реагирования с просьбой принять меры для прекращения огня и начать серьёзные политические переговоры. В министерстве подчеркнули, что Россия готова «активно содействовать организации таких контактов».
Напомним, ранее министерство иностранных дел ОАЭ обвинило суданские вооружённые силы в авиаударе по резиденции главы дипломатической миссии Эмиратов в Хартуме. В ведомстве сообщили, что намерены направить ноты протеста в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН, расценивая инцидент как нарушение норм международного права по защите дипломатических представительств.
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