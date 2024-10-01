Москва осудила авиаудар по посольству ОАЭ и призвала к расследованию

Министерство иностранных дел России призвало провести расследование авиаудара по резиденции посла Объединенных Арабских Эмиратов в Хартуме, подчёркивая, что такие атаки нарушают международное право.

«Россия со своей стороны решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность. Подобным акциям, нарушающим базовые нормы международного права, нет и не может быть оправданий. Российская сторона призывает к проведению тщательного расследования случившегося», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Также МИД обратился к Суверенному совету Судана и командованию Сил быстрого реагирования с просьбой принять меры для прекращения огня и начать серьёзные политические переговоры. В министерстве подчеркнули, что Россия готова «активно содействовать организации таких контактов».