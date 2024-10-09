От Сочи до Дубая: Названы главные направления для туризма россиян в ноябре

Большинство россиян (61%) планируют провести ноябрьский отпуск за рубежом, сделав выбор в пользу мегаполисов Азии, европейских столиц и курортов на побережье Персидского залива. Однако многие поедут колесить и по родной стране.

Согласно анализу бронирований сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого узнал Life.ru, самым популярным направлением для любителей заграничного отдыха стал Токио (5,1%). На втором месте оказался Шанхай (4,6%), а замыкает тройку лидеров Дубай, который посетят 4,1% туристов из РФ. Билеты в некогда популярнейший среди россиян Стамбул купили 3,7% путешественников, следом с результатом 3,6% оказалась Паттайя, Будапешт (3,4%), Бангкок (3,3%), Париж (2,3%) и Рим (2,2%). Причём популярность столиц Франции и Италии возросла по сравнению с предыдущим годом на 64% и 29% соответственно.