От Сочи до Дубая: Названы главные направления для туризма россиян в ноябре
Опрос: Большинство россиян проведут ноябрьский отпуск за рубежом
Россияне планируют поездку за рубеж на ноябрьский отпуск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaroslav Astakhov
Большинство россиян (61%) планируют провести ноябрьский отпуск за рубежом, сделав выбор в пользу мегаполисов Азии, европейских столиц и курортов на побережье Персидского залива. Однако многие поедут колесить и по родной стране.
Согласно анализу бронирований сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого узнал Life.ru, самым популярным направлением для любителей заграничного отдыха стал Токио (5,1%). На втором месте оказался Шанхай (4,6%), а замыкает тройку лидеров Дубай, который посетят 4,1% туристов из РФ. Билеты в некогда популярнейший среди россиян Стамбул купили 3,7% путешественников, следом с результатом 3,6% оказалась Паттайя, Будапешт (3,4%), Бангкок (3,3%), Париж (2,3%) и Рим (2,2%). Причём популярность столиц Франции и Италии возросла по сравнению с предыдущим годом на 64% и 29% соответственно.
Изучением достопримечательностей своей родины в ноябре планируют заняться 39% россиян: каждый пятый (22,6%) отправится в Москву, ещё 15,1% туристов посвятят отпуск визиту в Северную столицу, а 13,1% граждан поедут погреть косточки на черноморское побережье. На четвёртом и пятом месте по популярности оказались Екатеринбург (3,5%) и Казань (3,1%). Нашлись и любители северных окраин РФ — в Мурманск путёвки приобрёл 1% клиентов сервиса.
А чтобы использовать оставшиеся дни отпуска выгоднее всего, ждать ноября не стоит, советовал Life.ru ранее. Перерыв на работе лучше всего взять в октябре, так как в этом месяце 23 рабочих дня. Гостям столицы России при этом стоит захватить с собой тёплые вещи, так как в ближайшие дни Москву ожидает похолодание, а в ближайшие недели — первый снег.