Россияне рассказали, носят ли с собой наличные деньги Опрос: Каждый третий россиянин до 34 лет не имеет в кошельке наличных денег 3 октября, 09:25 Россияне редко носят с собой наличность. Обложка © freepik

Около трети россиян в возрасте до 34 лет предпочитают не держать наличные деньги в кошельке и пользуются для оплаты банковскими картами. Об этом свидетельствует исследование портала SuperJob.

«Количество россиян, отказавшихся от наличных карманных денег, за 14 лет выросло в 9 раз... 27% граждан вообще не имеют наличных в кармане, в 2010 году таких было только 3%. Каждый третий в возрасте до 34 уже отказался от наличности в кармане», — говорится в материале.

При этом более возрастные россияне признались, что всегда имеют при себе наличность. Таких по результатам опроса оказалось 54%, это те, чей возраст перевалил за 45 лет. Также наличные деньги носят в карманах и люди с высокой зарплатой от 100 тысяч рублей (61%). При этом 37% респондентов рассказали, что имеют в кошельке до 3 тысяч рублей и только 3% — держат более 20 тысяч. Опрос проводился с 30 сентября по 1 октября среди 1,6 тысячи участников.

Ранее Life.ru писал, что в России нет общепринятой практики копить деньги на старость, поэтому делает это лишь маленький процент населения. А большинство предпочитают жить сиюминутными задачами, расходуя средства на текущие нужды.

Авторы Татьяна Миссуми