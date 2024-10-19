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19 октября, 04:48

Ракета хуситов едва не поразила авианосец США в Красном море

В США сообщили о ракетной атаке хуситов на свой авианосец в Красном море

Американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TMP - An Instant of Time

Американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TMP - An Instant of Time

ВМС США в июле 2024 года оказались в опасной ситуации, когда ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами, прошла всего в 200 метрах от авианосца USS Dwight D. Eisenhower в Красном море. Об этом сообщает октябрьский выпуск ежемесячника CTC Sentinel, который публикует Центр по борьбе с терроризмом в Военной академии США в Вест-Пойнте.

«Ракета, выпущенная <…> повстанцами-хуситами в Йемене, прошла в 200 метрах от авианосца ВМС США USS Dwight D. Eisenhower. Инцидент подчёркивает значительную угрозу, исходящую от хуситов из-за атак на международные судоходные пути в Красном море», — говорится в материале.

Эксперты издания считают, что этот случай демонстрирует уязвимость современных военно-морских сил США перед атаками повстанческих формирований, таких как хуситы. Инцидент также ставит под вопрос способность американских ВМС к защите авианосцев — ключевых символов военной мощи — в случае потенциальной конфронтации с Китаем, поскольку стратегия Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе опирается на применение именно этого класса кораблей.

Хуситы сообщили о новой атаке по иностранным судам в Красном море
Хуситы сообщили о новой атаке по иностранным судам в Красном море

Ранее хуситы атаковали два судна в Красном море. Одной из целей стал нефтяной танкер Olympic Spirit, который они идентифицировали как принадлежащий США.

Анатолий Цейко
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