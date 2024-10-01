Хуситы сообщили о новой атаке по иностранным судам в Красном море

Йеменские хуситы напали на торговые суда в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане. В результате пострадал британский нефтяной танкер Cordelia Moon: на него был направлен беспилотный аппарат и восемь баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Йеменские военно-морские силы провели три военных операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. Британский нефтяной танкер Cordelia Moon был атакован в Красном море восемью баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотником и беспилотными катерами. Вторая и третья операции были проведены против судна Marathopolis под флагом Мальты, которое нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины», — сказал он, передаёт телеканал Al Masirah.

Военный отметил, что операции против иностранных судов продолжатся, а блокада израильских судов на море станет ещё более жесткой.