Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 18:09

Хуситы сообщили о новой атаке по иностранным судам в Красном море

Хуситы атаковали британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море

Йеменские хуситы напали на торговые суда в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане. В результате пострадал британский нефтяной танкер Cordelia Moon: на него был направлен беспилотный аппарат и восемь баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Йеменские военно-морские силы провели три военных операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. Британский нефтяной танкер Cordelia Moon был атакован в Красном море восемью баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотником и беспилотными катерами. Вторая и третья операции были проведены против судна Marathopolis под флагом Мальты, которое нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины», — сказал он, передаёт телеканал Al Masirah.

Военный отметил, что операции против иностранных судов продолжатся, а блокада израильских судов на море станет ещё более жесткой.

Израильские самолёты атаковали Йемен
Израильские самолёты атаковали Йемен

Ранее Life.ru сообщал, что вертолёт, на борту которого находились высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и лидеры йеменского движения хуситов, потерпел крушение. Неясны ни причины аварии, ни состояние тех, кто находился на борту. Следственные органы, вероятно, начнут расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Александра Мышляева
  • Новости
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров