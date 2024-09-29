В Иране разбился вертолёт с высокопоставленными лидерами КСИР и хуситов

В Иране произошла трагедия: вертолёт, на борту которого находились высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и лидеры йеменского движения хуситов, потерпел крушение. Информацию об этом сообщил политический комментатор Махьяр Тоуси через свою страницу в соцсети Х.

Официальные детали инцидента пока не разглашаются. Неясны ни причины аварии, ни состояние тех, кто находился на борту. Следственные органы, вероятно, начнут расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося.