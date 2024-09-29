В Иране разбился вертолёт с высокопоставленными лидерами КСИР и хуситов
В Иране произошла трагедия: вертолёт, на борту которого находились высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и лидеры йеменского движения хуситов, потерпел крушение. Информацию об этом сообщил политический комментатор Махьяр Тоуси через свою страницу в соцсети Х.
Официальные детали инцидента пока не разглашаются. Неясны ни причины аварии, ни состояние тех, кто находился на борту. Следственные органы, вероятно, начнут расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что Иранский парламент обсудит варианты ответных мер на действия Израиля, который осуществил массированную атаку на южные окраины Бейрута, в результате которой погиб генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла.
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