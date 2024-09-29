В Иране парламент предложит Высшему совету безопасности варианты ответа Израилю
Варианты «ответа и мести» Израилю, устроившему массированную атаку по южным окраинам Бейрута, в результате чего погиб генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла, обсудят в парламенте (Меджлисе) Ирана. Их передадут Высшему совету национальной безопасности. Об этом сообщил агентству Mehr законодатель Ахмад Надери.
Сегодня, 29 сентября, парламент организовал заседание в закрытом формате для обсуждения последних событий на Ближнем Востоке. Некоторые парламентарии уже успели предложить свои варианты «ответа» Израилю.
Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, чьи слова передаёт агентство Tasnim, во время выступления по случаю гибели Насраллы, заявил, что Израиль использует «тактику террора» и «психологических операций». На данные меры его побудили поражения на фронте, подытожил политик.
Напомним, ранее Израиль подтвердил ликвидацию главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, руководителя шиитского движения убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть об этом. На этом фоне США планируют перебросить дополнительные войска на Ближний Восток. Хотя в самом Вашингтоне, писали СМИ, были «в ярости» из-за ликвидации Насраллы. Более того, Израиль уведомил американцев об этом в последний момент.
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