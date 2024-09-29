В Иране парламент предложит Высшему совету безопасности варианты ответа Израилю

Варианты «ответа и мести» Израилю, устроившему массированную атаку по южным окраинам Бейрута, в результате чего погиб генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла, обсудят в парламенте (Меджлисе) Ирана. Их передадут Высшему совету национальной безопасности. Об этом сообщил агентству Mehr законодатель Ахмад Надери.

Сегодня, 29 сентября, парламент организовал заседание в закрытом формате для обсуждения последних событий на Ближнем Востоке. Некоторые парламентарии уже успели предложить свои варианты «ответа» Израилю.