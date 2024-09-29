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29 сентября, 10:19

ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала ещё одного командира «Хезболлы»

Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров «Хезболлы» Набиля Каука

Набиль Каук. Обложка © Wikipedia / Luciano

Набиль Каук. Обложка © Wikipedia / Luciano

Израильские военные ликвидировали члена центрального совета шиитского движения «Хезболла» Набиля Каука в Ливане. Об этом заявили в пресс-службе армии еврейского государства.

«Вчера (28 сентября) ЦАХАЛ ликвидировала террориста Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности и члена центрального совета «Хезболлы», – указано в сообщении.

В ЦАХАЛ уточнили, что Каук «считался приближённым к руководству террористической организации «Хезболла» и принимал непосредственное участие в подготовке ударов против Израиля. В армейской пресс-службе добавили, что командир регулярно выступал в СМИ, представляя шиитскую партию перед населением Ливана. Политик излагал позиции «Хезболлы» в политической, военной и стратегической областях.

В Армии обороны Израиля добавили, что военные продолжают выявлять и ликвидировать командиров «Хезболлы», а также действовать против всех, кто угрожает гражданам еврейского государства.

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Напомним, что накануне Израиль подтвердил ликвидацию главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, руководители шиитского движения убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть об этом. На этом фоне США планируют перебросить дополнительные войска на Ближний Восток.

Дарья Нарыкова
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