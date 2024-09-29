ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала ещё одного командира «Хезболлы»
Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров «Хезболлы» Набиля Каука
Набиль Каук. Обложка © Wikipedia / Luciano
Израильские военные ликвидировали члена центрального совета шиитского движения «Хезболла» Набиля Каука в Ливане. Об этом заявили в пресс-службе армии еврейского государства.
«Вчера (28 сентября) ЦАХАЛ ликвидировала террориста Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности и члена центрального совета «Хезболлы», – указано в сообщении.
В ЦАХАЛ уточнили, что Каук «считался приближённым к руководству террористической организации «Хезболла» и принимал непосредственное участие в подготовке ударов против Израиля. В армейской пресс-службе добавили, что командир регулярно выступал в СМИ, представляя шиитскую партию перед населением Ливана. Политик излагал позиции «Хезболлы» в политической, военной и стратегической областях.
В Армии обороны Израиля добавили, что военные продолжают выявлять и ликвидировать командиров «Хезболлы», а также действовать против всех, кто угрожает гражданам еврейского государства.
Напомним, что накануне Израиль подтвердил ликвидацию главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, руководители шиитского движения убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть об этом. На этом фоне США планируют перебросить дополнительные войска на Ближний Восток.