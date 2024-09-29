ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала ещё одного командира «Хезболлы»

Израильские военные ликвидировали члена центрального совета шиитского движения «Хезболла» Набиля Каука в Ливане. Об этом заявили в пресс-службе армии еврейского государства.

«Вчера (28 сентября) ЦАХАЛ ликвидировала террориста Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности и члена центрального совета «Хезболлы», – указано в сообщении.

В ЦАХАЛ уточнили, что Каук «считался приближённым к руководству террористической организации «Хезболла» и принимал непосредственное участие в подготовке ударов против Израиля. В армейской пресс-службе добавили, что командир регулярно выступал в СМИ, представляя шиитскую партию перед населением Ливана. Политик излагал позиции «Хезболлы» в политической, военной и стратегической областях.