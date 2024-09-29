США отговаривают: Израиль пока не принял решение о наземной операции в Ливане, узнали СМИ
ABC News: Израиль ещё не решил, проводить ли наземную операцию в Ливане
Израильские власти ещё не решили, будут ли проводить наземную операцию в Ливане. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
При этом, по словам источников телеканала, Израиль мог уже начать или вот-вот начнёт «маломасштабные перемещения» войск на границе с Ливаном. Если операция будет проведена, то её масштабы, вероятнее всего, будут ограничены. Главная цель еврейского государства заключается в том, чтобы перемещённые жители на севере Израиля могли вернуться домой, а для это недостаточно ликвидировать лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, отмечает ABC News.
Один из собеседников телеканала из числа американских чиновников подчеркнул, что интересы США на Ближнем Востоке «могут сильно пострадать», если Белый дом окончательно потеряет контакт с израильскими властями.
В то же время The Washington Post пишет, что Вашингтон продолжает отговаривать Израиль от наземного вторжения. По мнению собеседников газеты, такой шаг может привести к тому, что ослабить позиции «Хезболлы» внутри Ливана будет гораздо сложнее.
Напомним, накануне Израиль подтвердил ликвидацию Насраллы. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, лидера «Хезболлы» убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности еврейского государства. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть об этом. На этом фоне Штаты планируют перебросить дополнительные войска на Ближний Восток.
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