США отговаривают: Израиль пока не принял решение о наземной операции в Ливане, узнали СМИ

Израильские власти ещё не решили, будут ли проводить наземную операцию в Ливане. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

При этом, по словам источников телеканала, Израиль мог уже начать или вот-вот начнёт «маломасштабные перемещения» войск на границе с Ливаном. Если операция будет проведена, то её масштабы, вероятнее всего, будут ограничены. Главная цель еврейского государства заключается в том, чтобы перемещённые жители на севере Израиля могли вернуться домой, а для это недостаточно ликвидировать лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, отмечает ABC News.

Один из собеседников телеканала из числа американских чиновников подчеркнул, что интересы США на Ближнем Востоке «могут сильно пострадать», если Белый дом окончательно потеряет контакт с израильскими властями.