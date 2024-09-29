Пентагон повысил готовность ВС США для ответа на возможную атаку Ирана

Пентагон заявил о повышении готовности дополнительных вооружённых сил США на Ближнем Востоке для оперативного ответа на возможную атаку Ирана после гибели лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Шеф Пентагона Ллойд Остин повысил готовность дополнительных сил США к развёртыванию, усилив нашу готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства», — говорится в пресс-релизе.

В частности, Остин распорядился сохранить присутствие на Ближнем Востоке авианосцев ВМС США «Авраам Линкольн» и «Уосп», а также увеличенного числа истребителей F-22, F-15E, F-16 и штурмовиков A-10. В данный момент численность американских войск в регионе составляет порядка 40 тысяч человек.