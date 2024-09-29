Израильские самолёты атаковали Йемен

В армейской пресс-службе уточнили, что удары, в частности, были нанесены по морскому порту в городе Ходейда. По данным телеканала Al Jazeera, в результате атаки загорелся один из нефтяных резервуаров в порту. ЦАХАЛ нанесла более десяти ударов по морскому объекту. Как передаёт телеканал Al Mayadeen, армия Израиля атаковала международный аэропорт Ходейды, который не функционирует с 2015 года, но может использоваться как военная база хуситов.