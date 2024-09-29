Израильские самолёты атаковали Йемен
ЦАХАЛ подтвердила, что нанесла авиаудары по объектам хуситов в Йемене
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля ударили по Йемену. Целью военных еврейского государства стали объекты, которые используют хуситы (движение «Ансар Аллах»), сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Израиль ударил по морскому порту в Йемене. Видео © X / MdBadrulHasan16
«ВВС Израиля атаковали цели террористического режима хуситов в Йемене на расстоянии 1,8 тысячи км от израильской границы», — указано в заявлении.
В армейской пресс-службе уточнили, что удары, в частности, были нанесены по морскому порту в городе Ходейда. По данным телеканала Al Jazeera, в результате атаки загорелся один из нефтяных резервуаров в порту. ЦАХАЛ нанесла более десяти ударов по морскому объекту. Как передаёт телеканал Al Mayadeen, армия Израиля атаковала международный аэропорт Ходейды, который не функционирует с 2015 года, но может использоваться как военная база хуситов.
Также был нанесён удар по электростанции вблизи района Эль-Хали. В пресс-службе ЦАХАЛ пояснили, что атака стала ответом на недавние удары Йемена по еврейскому государству.
Напомним, 15 сентября хуситы ударили по военному объекту Израиля гиперзвуковой ракетой. Системы ПВО еврейского государства смогли перехватить снаряд. 27 сентября стало известно, что Израиль успешно перехватил ракету, выпущенную с территории Йемена. Аналогичная ситуация произошла и на следующий день.
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