Хуситы атаковали Израиль гиперзвуковой ракетой

Йеменские хуситы ударили по военному объекту в израильском Тель-Авиве, сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, территорию атаковали с помощью гиперзвуковой баллистической ракетой.

«Ракетные войска Вооружённых сил Йемена провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по военному объекту в районе Яффо. Системам обороны противника не удалось её перехватить», — сказал военный в эфире телеканала Al.