Хуситы атаковали Израиль гиперзвуковой ракетой
«Ансар Аллах»: Хуситы ударили по военному объекту Израиля гиперзвуковой ракетой
Йеменские хуситы ударили по военному объекту в израильском Тель-Авиве, сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, территорию атаковали с помощью гиперзвуковой баллистической ракетой.
«Ракетные войска Вооружённых сил Йемена провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по военному объекту в районе Яффо. Системам обороны противника не удалось её перехватить», — сказал военный в эфире телеканала Al.
Ранее представитель хуситов заявил о новой стадии конфликта Йемена с Израилем. По словам члена политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Али аль-Кахума, с поддержкой бойцов в секторе Газа стало проще полностью блокировать порты оккупированной Палестины.
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