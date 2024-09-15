Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 10:50

Хуситы атаковали Израиль гиперзвуковой ракетой

«Ансар Аллах»: Хуситы ударили по военному объекту Израиля гиперзвуковой ракетой

Йеменские хуситы ударили по военному объекту в израильском Тель-Авиве, сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, территорию атаковали с помощью гиперзвуковой баллистической ракетой.

«Ракетные войска Вооружённых сил Йемена провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по военному объекту в районе Яффо. Системам обороны противника не удалось её перехватить», — сказал военный в эфире телеканала Al.

Хуситы вновь атаковали американские военные корабли в Красном море
Хуситы вновь атаковали американские военные корабли в Красном море

Ранее представитель хуситов заявил о новой стадии конфликта Йемена с Израилем. По словам члена политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Али аль-Кахума, с поддержкой бойцов в секторе Газа стало проще полностью блокировать порты оккупированной Палестины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Александра Мышляева
  • Новости
  • Израиль
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров