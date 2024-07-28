Без красных линий: Хуситы заявили о новой стадии конфликта с Израилем

Йемен призывает арабов и мусульман объединиться в конфликте с Израилем, в котором больше "нет красных линий", заявил РИА "Новости" член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Аллах" Али аль-Кахум.

"Йемен и его лидер вступают в новую стадию конфликта, создаются новые союзы, у которых нет красных линий... Пока существует Израиль, мира не будет, это экзистенциальная битва. Пришло время объединить арабов и мусульман, использовать их возможности и выступить вместе в этой битве для сохранения идентичности ислама и арабизма перед лицом вызовов, опасностей и проектов большого сатаны, представленного Америкой и Израилем", — пояснил аль-Кахум.