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28 июля, 05:00

Без красных линий: Хуситы заявили о новой стадии конфликта с Израилем

Представитель хуситов заявил о новой стадии конфликта Йемена с Израилем

Йемен призывает арабов и мусульман объединиться в конфликте с Израилем, в котором больше "нет красных линий", заявил РИА "Новости" член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Аллах" Али аль-Кахум.

"Йемен и его лидер вступают в новую стадию конфликта, создаются новые союзы, у которых нет красных линий... Пока существует Израиль, мира не будет, это экзистенциальная битва. Пришло время объединить арабов и мусульман, использовать их возможности и выступить вместе в этой битве для сохранения идентичности ислама и арабизма перед лицом вызовов, опасностей и проектов большого сатаны, представленного Америкой и Израилем", — пояснил аль-Кахум.

Он подчеркнул, что с поддержкой бойцов в секторе Газа и формированием иерусалимской оси с единым оперативным центром стало возможным полностью блокировать порты оккупированной Палестины, это послужило новым положением вещей в современной истории.

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Ранее Израиль нанёс авиаудары по западу Йемена, были атакованы топливные склады в порту города Ходейда. Представители ЦАХАЛ позже заявили, что так они ответили на множество ударов по еврейскому государству за последнее время.

Обложка ©

Unsplash / Levi Meir Clancy

Анатолий Симоненко
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