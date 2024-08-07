Хуситы вновь атаковали американские военные корабли в Красном море

В Красном море представители йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) вновь атаковали принадлежащие Военно-морским силам Соединённых Штатов корабли. Как заявил представитель вооружённых сил мятежников Яхья Сариа, в этот раз нападению подверглись судно Contship Ono и два американских эсминца.

Он рассказал, что по ним были нанесены удары баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Сариа уточнил, что судно подверглось нападению, поскольку организация, которая им владеет, "нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

На эсминцы мятежники напали, когда боевые корабли направлялись в северную часть Красного моря. Представители "Ансар Аллах" подчеркнули, что американцы пересекли зону действий хуситов, в связи с чем последние сочли это "действиями по оказанию поддержки Тель-Авиву".