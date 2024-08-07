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Регион
7 августа, 19:09

Хуситы вновь атаковали американские военные корабли в Красном море

Хуситы атаковали судно и два эсминца ВМС США в Красном море

В Красном море представители йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) вновь атаковали принадлежащие Военно-морским силам Соединённых Штатов корабли. Как заявил представитель вооружённых сил мятежников Яхья Сариа, в этот раз нападению подверглись судно Contship Ono и два американских эсминца.

Он рассказал, что по ним были нанесены удары баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Сариа уточнил, что судно подверглось нападению, поскольку организация, которая им владеет, "нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

На эсминцы мятежники напали, когда боевые корабли направлялись в северную часть Красного моря. Представители "Ансар Аллах" подчеркнули, что американцы пересекли зону действий хуситов, в связи с чем последние сочли это "действиями по оказанию поддержки Тель-Авиву".

Американский авианосец дал дёру из Красного моря, испугавшись хуситов
Американский авианосец дал дёру из Красного моря, испугавшись хуситов

В начале июня текущего года Life.ru писал, что хуситы атаковали американские военные корабли в Красном море. Тогда сообщалось, что были нанесены удары по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower и эсминцу Военно-морских сил США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OlegRi

Алексей Соловьёв
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