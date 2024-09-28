Из Йемена нанесли удар по Израилю после гибели лидера «Хезболлы»
Силы ПВО Израиля перехватили за пределами страны ракету, выпущенную из Йемена
Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, выпущенную из Йемена. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля (ЦАХАЛ).
«После сирен, прозвучавших в центральной части Израиля, запущенная из Йемена ракета была перехвачена системой ПВО за пределами израильской территории», — говорится в сообщении ведомства.
Из-за атаки в районе Тель-Авива прозвучали сирены воздушной тревоги.
Напомним, что вечером 27 сентября ЦАХАЛ сбросила мощные авиабомбы на район Бейрута, где, предположительно, находился подземный бункер «Хезболлы». СМИ заявляли, что целью массированной атаки был глава организации Хасан Насралла. Израиль заявил о гибели политика, чего поначалу не признала «Хезболла» и анонсировала его выступление. Однако затем движение подтвердило гибель своего лидера. Там указали, что 64-летний генсек движения умер «как великий мученик». Тем временем израильская армия показала вылет самолётов, учавствовавших в убийстве политика.
ТАСС / АР / Leo Correa