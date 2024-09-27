В Израиле заявили о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
Армия обороны Израиля сообщила в Telegram-канале о том, что система ПВО Arrow успешно перехватила ракету, выпущенную с территории Йемена.
Именно она стала причиной сирен воздушной тревоги в центральных районах страны, включая Тель-Авив. О каких-либо повреждениях на земле не сообщается.
Следует напомнить, что 23 сентября Военно-воздушные силы Израиля осуществили самый мощный удар по территории Ливана за последние 18 лет. ЦАХАЛ уточнил, что целью атаки стали объекты организации «Хезболла». Операция получила кодовое название «Стрелы севера».
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