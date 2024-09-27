В Израиле заявили о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Армия обороны Израиля сообщила в Telegram-канале о том, что система ПВО Arrow успешно перехватила ракету, выпущенную с территории Йемена.

Именно она стала причиной сирен воздушной тревоги в центральных районах страны, включая Тель-Авив. О каких-либо повреждениях на земле не сообщается.