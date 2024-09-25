При ударе Израиля погиб высокопоставленный командир «Хезболлы»

В результате израильского авиаудара, произошедшего во вторник, был убит командир ракетных подразделений движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси. Удар пришёлся на южный пригород Бейрута, о чём сообщила пресс-служба организации.

«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», — подчёркивается в заявлении «Хезболлы»

Согласно сообщениям местных и международных СМИ, погибший играл ключевую роль в управлении ракетными вооружениями «Хезболлы». Гибель Кубейси может привести к дальнейшему обострению напряжённости в регионе.