Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 01:39

При ударе Израиля погиб высокопоставленный командир «Хезболлы»

СМИ: Командир «Хезболлы» Ибрагим Кубейси погиб в результате израильского удара

В результате израильского авиаудара, произошедшего во вторник, был убит командир ракетных подразделений движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси. Удар пришёлся на южный пригород Бейрута, о чём сообщила пресс-служба организации.

«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», — подчёркивается в заявлении «Хезболлы»

Согласно сообщениям местных и международных СМИ, погибший играл ключевую роль в управлении ракетными вооружениями «Хезболлы». Гибель Кубейси может привести к дальнейшему обострению напряжённости в регионе.

«Хезболла» объявила о нанесении удара по базе ВМС Израиля
«Хезболла» объявила о нанесении удара по базе ВМС Израиля

Ранее сообщалось, что командир ракетных войск «Хезболлы» Таляль Хамие, вероятно, погиб в результате удара израильского дрона по южной окраине Бейрута. По данным телеканала, он руководил ракетными войсками и обороной от воздушных ударов

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • хезболла
  • Израиль
  • Ливан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров