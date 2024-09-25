При ударе Израиля погиб высокопоставленный командир «Хезболлы»
СМИ: Командир «Хезболлы» Ибрагим Кубейси погиб в результате израильского удара
В результате израильского авиаудара, произошедшего во вторник, был убит командир ракетных подразделений движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси. Удар пришёлся на южный пригород Бейрута, о чём сообщила пресс-служба организации.
«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», — подчёркивается в заявлении «Хезболлы»
Согласно сообщениям местных и международных СМИ, погибший играл ключевую роль в управлении ракетными вооружениями «Хезболлы». Гибель Кубейси может привести к дальнейшему обострению напряжённости в регионе.
Ранее сообщалось, что командир ракетных войск «Хезболлы» Таляль Хамие, вероятно, погиб в результате удара израильского дрона по южной окраине Бейрута. По данным телеканала, он руководил ракетными войсками и обороной от воздушных ударов
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