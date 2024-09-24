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24 сентября, 19:10

«Хезболла» объявила о нанесении удара по базе ВМС Израиля

«Хезболла» объявила об успешном поражении базы ВМС Израиля в Средиземном море

Движение «Хезболла» объявило о поражении штаба 13-й флотилии израильских ВМС на базе Атлит в Средиземном море. Как сообщает телеграм-канал ливанского движения, удар был нанесён при помощи беспилотников

По информации движения, цель была успешно поражена. Комментариев от израильской стороны не поступало.

Напомним, что 23 сентября Израиль нанёс сильнейшие удары по Ливану и объявил о начале упреждающей наступательной операции, которая получила название «Стрелы севера». В ЦАХАЛ заявили, что целью являются объекты «Хезболлы». Бейрут направил обращение в ООН, потребовав остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, Тель-Авив преследует цель создания буферной зоны. На следующий день израильская армия нанесла новые удары по объектам движения.

Командир ракетных войск «Хезболлы» мог погибнуть при ударе ЦАХАЛ, заявили в Ливане
Командир ракетных войск «Хезболлы» мог погибнуть при ударе ЦАХАЛ, заявили в Ливане
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Shutterstock / FOTODOM / chaossart

Оксана Попова
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