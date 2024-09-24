Командир ракетных войск «Хезболлы» мог погибнуть при ударе ЦАХАЛ, заявили в Ливане

По данным телеканала, командир руководил ракетными войсками, а также организовывал оборону от воздушных ударов. «Хезболла» и ливанские структуры до сих пор не высказались касательно этого.

Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новой атаке на объекты шиитского движения «Хезболла», которые расположены в районе долины Бекаа на востоке Ливана и в некоторых районах к югу государства. На поражённой территории базировались центры командования. В Ливане же заявляли, что жертвой атаки стала семья из десяти человек.