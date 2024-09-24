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24 сентября, 13:49

Командир ракетных войск «Хезболлы» мог погибнуть при ударе ЦАХАЛ, заявили в Ливане

Al Jadeed: Командир «Хезболлы» Таляль Хамие мог умереть при ударе по Бейруту

Член руководства шиитской организации «Хезболла» Таляль Хамие, вероятно, погиб в результате удара израильского дрона по южной окраине Бейрута. Об этом заявил ливанский телеканал Al Jadeed.

По данным телеканала, командир руководил ракетными войсками, а также организовывал оборону от воздушных ударов. «Хезболла» и ливанские структуры до сих пор не высказались касательно этого.

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Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новой атаке на объекты шиитского движения «Хезболла», которые расположены в районе долины Бекаа на востоке Ливана и в некоторых районах к югу государства. На поражённой территории базировались центры командования. В Ливане же заявляли, что жертвой атаки стала семья из десяти человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Николай Рюмин
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