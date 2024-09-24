«Хезболла» заявила об ударе по крупной транспортно-логистической базе в Израиле

Минувшей ночью ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по транспортной базе «Амос» на севере Израиля. Помимо этого, целью стал завод, производящий взрывчатку неподалёку от населённого пункта Зихрон-Яаков. Об этом заявили в пресс-службе организации.

«Бойцы исламского сопротивления обстреляли... базу «Амос» ракетами «Фади-1»... Бойцы... нанесли удар ракетами «Фади-2» по предприятию по производству взрывчатых веществ в районе Зихрона, который находится на расстоянии 60 километров от границы», — сообщается в заявлении движения. Также движение три раза наносило удары по аэропорту Мегиддо в Израиле.