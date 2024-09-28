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Регион
28 сентября, 18:42

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в момент возвращения Нетаньяху

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в тот момент, когда туда возвращался из поездки в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом военный представитель движения Яхья Сариа не рассказал, был ли удар успешным.

«Ракетные войска <…> провели операцию с целью поражения аэропорта Яффо, называемого в Израиле Бен-Гурион, во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху», — сказал Сариа телеканала Al Masirah.

Напомним, ранее стало известно, что Нетаньяху прервёт визит в США и вернётся в Израиль на фоне ударов по Ливану.

Вечером 27 сентября Израиль нанёс удар колоссальной мощности по пригороду Бейрута. Целью атаки оказался глава шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла. Изначально о его смерти сообщали с израильской стороны, позже подтвердили соратники. По данным СМИ, на город обрушили 80 авиационных бомб по одной тонне. В России осудили атаку.

ХАМАС и «Хезболла» создают единый фронт после гибели Насраллы
ХАМАС и «Хезболла» создают единый фронт после гибели Насраллы
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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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