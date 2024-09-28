Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в момент возвращения Нетаньяху

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в тот момент, когда туда возвращался из поездки в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом военный представитель движения Яхья Сариа не рассказал, был ли удар успешным.