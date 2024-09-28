Лавров на заседании ГА ООН назвал бесчеловечными израильские атаки на Ливан

«Кричащим примером террористических методов как средства достижения политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путём превращения гражданских технологий в смертоносное оружие», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, необходимо расследовать атаку Израиля на Ливан с подрывом пейджеров и прочих устройств связи. Москва, как добавил глава российского МИД, считает, что Вашингтон как минимум знал о подготовке последних израильских атак на Ливан.