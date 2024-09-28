Лавров на заседании ГА ООН назвал бесчеловечными израильские атаки на Ливан
Израильские атаки на Ливан являются бесчеловечными. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Генассамблеи ООН.
«Кричащим примером террористических методов как средства достижения политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путём превращения гражданских технологий в смертоносное оружие», — подчеркнул министр.
По словам Лаврова, необходимо расследовать атаку Израиля на Ливан с подрывом пейджеров и прочих устройств связи. Москва, как добавил глава российского МИД, считает, что Вашингтон как минимум знал о подготовке последних израильских атак на Ливан.
Напомним, вечером 27 сентября Израиль нанёс удар колоссальной мощности по пригороду Бейрута. Целью атаки оказался глава шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла. Изначально о его смерти сообщали с израильской стороны, позже подтвердили соратники. По данным СМИ, на город обрушили 80 авиационных бомб по одной тонне.
А 17 сентября Израиль организовал массированную атаку на «Хезболлу» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров и раций со взрывчаткой внутри. Кроме того, взрывались и другие электронные устройства, в том числе смартфоны. Для увеличения урона за секунды до взрыва на устройства отправлялись сообщения на арабском языке, которые привлекали внимание жертв. Несовместимые с жизнью травмы получили десятки человек, сотни пострадали.
Telegram / خبرگزاری تسنیم