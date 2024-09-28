В ООН потребовали остановить «цикл насилия» из-за ситуации в Ливане
Генсек ООН Гутерриш призвал остановить «цикл насилия»на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьёзно обеспокоен «драматической эскалацией» в Бейруте. В связи с чем он призвал немедленно прекратить «цикл насилия», сообщил журналистам официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Этот цикл насилия должен прекратиться сейчас же, и все стороны должны отойти от края пропасти. Народ Ливана, народ Израиля, а также весь регион в целом не могут позволить себе полномасштабной войны», — подчеркнул он.
Дюжаррик добавил, что генсек ООН также снова призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению всех удерживаемых там заложников.
Напомним, вечером 27 сентября Израиль нанёс удар колоссальной мощности по пригороду Бейрута. Целью атаки оказался глава шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла. Изначально о его смерти сообщали с израильской стороны, позже подтвердили соратники. По данным СМИ, на город обрушили 80 авиационных бомб по одной тонне. Лидер Ирана Али Хаменеи осудил случившееся и заявил о скором ответе.
Telegram / خبرگزاری تسنیم