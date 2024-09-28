В ООН потребовали остановить «цикл насилия» из-за ситуации в Ливане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш серьёзно обеспокоен «драматической эскалацией» в Бейруте. В связи с чем он призвал немедленно прекратить «цикл насилия», сообщил журналистам официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Этот цикл насилия должен прекратиться сейчас же, и все стороны должны отойти от края пропасти. Народ Ливана, народ Израиля, а также весь регион в целом не могут позволить себе полномасштабной войны», — подчеркнул он.