Хуситы атаковали два судна в Красном море, включая американский нефтяной танкер

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили о нанесении ударов по двум коммерческим судам в Красном море и Индийском океане. Одной из целей, как заявил представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа, стал нефтяной танкер Olympic Spirit, который они идентифицировали как принадлежащий США.

«Первая операция была направлена против американского нефтяного танкера Olympic Spirit в Красном море. По судну было выпущено одиннадцать баллистических ракет и два беспилотника, в результате чего оно серьёзно пострадало», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah, который контролируют хуситы.

Второе судно, контейнеровоз St. John, было атаковано крылатой ракетой в Индийском океане. Хуситы утверждают, что судно нарушило запрет на проход в порты «оккупированной Палестины», что стало причиной нападения.