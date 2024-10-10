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10 октября, 20:43

Хуситы атаковали два судна в Красном море, включая американский нефтяной танкер

Хуситы сообщили о ракетной атаке на американский танкер в Красном море

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили о нанесении ударов по двум коммерческим судам в Красном море и Индийском океане. Одной из целей, как заявил представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа, стал нефтяной танкер Olympic Spirit, который они идентифицировали как принадлежащий США.

«Первая операция была направлена против американского нефтяного танкера Olympic Spirit в Красном море. По судну было выпущено одиннадцать баллистических ракет и два беспилотника, в результате чего оно серьёзно пострадало», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah, который контролируют хуситы.

Второе судно, контейнеровоз St. John, было атаковано крылатой ракетой в Индийском океане. Хуситы утверждают, что судно нарушило запрет на проход в порты «оккупированной Палестины», что стало причиной нападения.

Коалиция США и Британии нанесла авиаудары по позициям хуситов в Йемене
Коалиция США и Британии нанесла авиаудары по позициям хуситов в Йемене

Ранее хуситы ударили по Тель-Авиву двумя баллистическими ракетами. Это произошло в годовщину обострения конфликта в секторе Газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Анатолий Цейко
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