Коалиция США и Британии нанесла авиаудары по позициям хуситов в Йемене

Авиаудары по городам Сана и Ходейда были нанесены силами США и Великобритании. Об этом стало известно после сообщений телеканалов, принадлежащих движению хуситов «Ансар Аллах». Согласно предоставленной информации, коалиционные силы атаковали несколько объектов в столице Йемена, а также нанесли четыре удара по западной части города Ходейда, находящейся на побережье Красного моря. О взрывах также сообщал телеканал Al Mayadeen, уточняя, что данные о жертвах и разрушениях пока отсутствуют.

Эти удары происходят на фоне предупреждений хуситов о том, что они начнут обстреливать Израиль и перекроют судоходство в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, если израильская операция в секторе Газа не прекратится.