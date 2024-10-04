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4 октября, 19:44

Коалиция США и Британии нанесла авиаудары по позициям хуситов в Йемене

Al Mayadeen: США и Британия нанесли удары по городам Сана и Ходейда

Авиаудары по городам Сана и Ходейда были нанесены силами США и Великобритании. Об этом стало известно после сообщений телеканалов, принадлежащих движению хуситов «Ансар Аллах». Согласно предоставленной информации, коалиционные силы атаковали несколько объектов в столице Йемена, а также нанесли четыре удара по западной части города Ходейда, находящейся на побережье Красного моря. О взрывах также сообщал телеканал Al Mayadeen, уточняя, что данные о жертвах и разрушениях пока отсутствуют.

Эти удары происходят на фоне предупреждений хуситов о том, что они начнут обстреливать Израиль и перекроют судоходство в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, если израильская операция в секторе Газа не прекратится.

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Ранее, в июле, телеканал также сообщал, что США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф, находящемуся в провинции Ходейда на западе Йемена, подконтрольной движению «Ансар Алла».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Кирилл Сосновских
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