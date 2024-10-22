Хуситы ударили гиперзвуком по военной базе в Израиле

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене с помощью гиперзвуковой ракеты нанесли удар по военной базе в центре Израиля. Такое заявление сделал представитель повстанческой армии Яхья Сариа.

«Ракетные войска вооружённых сил Йемена провели военную операцию, нанеся удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по израильской военной базе, которая находится к востоку от оккупированного района Яффо», — пояснил представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа дополнил, что ракета, которая была запущена хуситами, достигла целей, обойдя системы противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства и США. Военный представитель движения счёл ракетный удар по Израилю частью «пятого этапа эскалации».