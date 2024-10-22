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22 октября, 13:51

Хуситы ударили гиперзвуком по военной базе в Израиле

Al Masirah: Хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в Израиле

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене с помощью гиперзвуковой ракеты нанесли удар по военной базе в центре Израиля. Такое заявление сделал представитель повстанческой армии Яхья Сариа.

«Ракетные войска вооружённых сил Йемена провели военную операцию, нанеся удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по израильской военной базе, которая находится к востоку от оккупированного района Яффо», — пояснил представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа дополнил, что ракета, которая была запущена хуситами, достигла целей, обойдя системы противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства и США. Военный представитель движения счёл ракетный удар по Израилю частью «пятого этапа эскалации».

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А ранее Life.ru писал, что хуситы ударили по Тель-Авиву двумя баллистическими ракетами. Это произошло в годовщину обострения конфликта в секторе Газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Orlok

Дарья Нарыкова
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