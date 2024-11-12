В «Ансар Аллах» заявили об атаке на авианосец США «Линкольн» в Аравийском море

Хуситы из мятежного движения Йемена «Ансар Аллах» ударили ракетами и БПЛА по авианосцу ВМФ США «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Кроме того целью атак стали два американских эсминца в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«[ВВС «Ансар Аллах»] провели две военные операции, в ходе первой был атакован американский авианосец «Авраам», находившийся в Аравийском море <...> Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны. <...> [Мы] также атаковали два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и беспилотников», — заявил он.