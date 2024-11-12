Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 17:18

В «Ансар Аллах» заявили об атаке на авианосец США «Линкольн» в Аравийском море

Хуситы из мятежного движения Йемена «Ансар Аллах» ударили ракетами и БПЛА по авианосцу ВМФ США «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Кроме того целью атак стали два американских эсминца в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«[ВВС «Ансар Аллах»] провели две военные операции, в ходе первой был атакован американский авианосец «Авраам», находившийся в Аравийском море <...> Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны. <...> [Мы] также атаковали два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и беспилотников», — заявил он.

Хуситы ударили гиперзвуком по военной базе в Израиле
Хуситы ударили гиперзвуком по военной базе в Израиле

На днях Life.ru сообщал о том, что ВВС Британии и Штатов нанесли три авиаудара по стратегическим объектам «Ансар Аллах» в йеменской столице Сане. По всей видимостью, целью были военные базы шиитского движения. Вероятно, атака американского авианосца — это хуситский ответ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • йемен
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar