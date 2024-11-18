В Британии раскрыли один из возможных ответов Москвы после решения Байдена бить по России

Если западное оружие будет использоваться для ударов по территории России, то Москва может увеличить поддержку йеменским хуситам, которые обстреливают корабли в Красном море. The Economist пишет, что Москва указывала на такую возможность ранее, предоставляя спутниковые данные через Иран.

По данным журналистов, на этот раз российская сторона может передать более современные ракеты. Также есть опасения, что шпионы из РФ могут активизировать свои усилия по саботажу, подрывной деятельности и покушениям в Европе, включая установку взрывных устройств на самолётах. Однако журнал считает, что президент США Джо Байден может рассчитывать на неагрессивную реакцию российского лидера Владимира Путина, чтобы сохранить возможность договорённостей с Дональдом Трампом, который станет хозяином Овального кабинета в январе.

«Если это правда, то и Байден, и Трамп получили свой ответ в небе над Украиной в ранние часы 17 ноября: крупнейшие воздушные атаки с прошлого года, парализовавшие энергосистему Украины», — говорится в тексте статьи.