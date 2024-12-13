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13 декабря, 10:01

В Кремле заявили, что ждут Пашиняна на неформальном саммите СНГ в Петербурге

Песков: Путин приглашал Пашиняна на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге

Премьер-министра Армении Никола Пашинян ждут на неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ), который состоится в Санкт-Петербурге 25-26 декабря. Президент РФ Владимир Путин направил ему соответствующее приглашение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В Питере ждут обязательно, президент приглашал господина Пашиняна. И, конечно же, ждёт его наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге», — сказал представитель Кремля на ежедневном брифинге.

Напомним, ранее стало известно, что Пашинян вылетел в Москву. 13 декабря в российской столице пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета, где будут обсуждаться вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Неформальный саммит СНГ традиционно проходит в конце декабря в Санкт-Петербурге. Ранее Владимир Путин пригласил на мероприятие своего белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Александр Юнашев
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