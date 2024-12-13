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13 декабря, 07:33

Пашинян вылетел в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву. Об этом политик сообщил у себя в соцсети.

Пашинян летит в Москву. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolpashinyan_official

«Вылетели в Москву», — подписал видео армянский премьер.

13 декабря в российской столице будет проведено заседание Евразийского межправительственного совета. Участники будут обсуждать вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС.

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Ранее Никол Пашинян заявил, что сотрудничество Еревана и Организации Договора о коллективной безопасности отошло для его страны в прошлое. По словам армянского лидера, точка невозврата была пройдена, а Ереван более не считает себя частью ОДКБ.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolpashinyan_official

Владимир Озеров
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