Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву. Об этом политик сообщил у себя в соцсети.

13 декабря в российской столице будет проведено заседание Евразийского межправительственного совета. Участники будут обсуждать вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС.

Ранее Никол Пашинян заявил, что сотрудничество Еревана и Организации Договора о коллективной безопасности отошло для его страны в прошлое. По словам армянского лидера, точка невозврата была пройдена, а Ереван более не считает себя частью ОДКБ.