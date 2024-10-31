Пашинян задумал возложить на алтарь Франции армянский коньяк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян запретил даже в быту называть армянский коньяк коньяком, чтобы не обижать Францию. По его мнению, гораздо более подходящим является слово «бренди».

«Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции. Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, — армянское бренди», — сказал политик на заседании правительства и добавил, что даже в быту члены семей должны «коньяк называть бренди».

Министр экономики страны Геворг Папоян со своей стороны отметил, что благодаря Евросоюзу армянские производители маркируют свой продукт как бренди.