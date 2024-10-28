В тундре под Норильском нашли 475 бутылок коньяка. Местный житель обнаружил в тундре бесхозные коробки со спиртным, которые просто валялись на снегу. Правоохранители уже занялись проверкой инцидента, передаёт ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«Вот кому-то повезёт», — говорит на видео мужчина, обнаруживший коньяк.

Однако он добавил, что рядом с этим местом часто выгуливают собак и собирают ягоды. Также по тундре гуляют подростки, которые запросто могут отравиться этим коньяком. В связи в дело вмешалась полиция.

В тундре под Норильском нашли 475 бутылок коньяка. Видео © Telegram / Норильск NEWS

«Оперативниками в районе базы Урванцева обнаружено и изъято 475 бутылок спиртосодержащей жидкости. Алкоголь будет направлен на экспертизу», — рассказали в ГУ МВД.