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28 октября, 15:26

В тундре под Норильском нашли 475 бутылок коньяка

В тундре под Норильском нашли 475 бутылок коньяка. Местный житель обнаружил в тундре бесхозные коробки со спиртным, которые просто валялись на снегу. Правоохранители уже занялись проверкой инцидента, передаёт ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«Вот кому-то повезёт», — говорит на видео мужчина, обнаруживший коньяк.

Однако он добавил, что рядом с этим местом часто выгуливают собак и собирают ягоды. Также по тундре гуляют подростки, которые запросто могут отравиться этим коньяком. В связи в дело вмешалась полиция.

В тундре под Норильском нашли 475 бутылок коньяка. Видео © Telegram / Норильск NEWS

«Оперативниками в районе базы Урванцева обнаружено и изъято 475 бутылок спиртосодержащей жидкости. Алкоголь будет направлен на экспертизу», — рассказали в ГУ МВД.

328-летнюю бутылку коньяка признали старейшей в мире
328-летнюю бутылку коньяка признали старейшей в мире

А ранее подростки в Екатеринбурге попали в больницу после распития алкоголя в лесу. 13-ти, 14-ти и 16-летние школьники сами обратились за помощью. Полиция выясняет, где несовершеннолетние могли купить алкоголь.

Обложка ©

freepik.com/racool-studio

Полина Никифорова
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