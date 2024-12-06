Путин заявил, что ждёт Лукашенко на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на неформальном саммите в Санкт-Петербурге состоится его встреча с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Мероприятие пройдёт 25-26 декабря.
«Конечно же, надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25–26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета», — заявил Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.
Напомним, сегодня Владимир Путин прилетел в Минск и встретился с Александром Лукашенко во Дворце независимости. Целью визита стало участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске, которое посвящено 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
Life.ru